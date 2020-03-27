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«Она явно хочет поучаствовать в шоу». 🐱Грациозная кошка вмешалась в урок балета
Источник: BuzzFeed Ne
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Из-за коронавируса преподавательнице балета Амелии Клирхарт пришлось проводить занятия онлайн, прямо из собственного дома. Она попыталась записать урок для своих учеников, но тут вмешалась ее кошка Аврора.
Пока Клирхарт танцевала, Аврора путалась в ногах. Вскоре кошке этого показалось мало — и она решила преподать урок самой хозяйке. Так сказать, продемонстрировать парочку движений! Аврора без предупреждения прыгнула на учительницу — той едва-едва удалось поймать кошку.
Клирхарт рассмеялась и заявила, что Аврора «явно хочет поучаствовать в шоу». На этих словах преподавательница прервала занятие, заявив, что ей срочно нужно переговорить с кошкой.