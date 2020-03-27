«Она явно хочет поучаствовать в шоу». 🐱Грациозная кошка вмешалась в урок балета

Из-за коронавируса преподавательнице балета Амелии Клирхарт пришлось проводить занятия онлайн, прямо из собственного дома. Она попыталась записать урок для своих учеников, но тут вмешалась ее кошка Аврора.

Кошка прервала урок балета 🐱 Meduza

Пока Клирхарт танцевала, Аврора путалась в ногах. Вскоре кошке этого показалось мало — и она решила преподать урок самой хозяйке. Так сказать, продемонстрировать парочку движений! Аврора без предупреждения прыгнула на учительницу — той едва-едва удалось поймать кошку.

Клирхарт рассмеялась и заявила, что Аврора «явно хочет поучаствовать в шоу». На этих словах преподавательница прервала занятие, заявив, что ей срочно нужно переговорить с кошкой.