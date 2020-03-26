Animal Crossing: New Horizons, симулятор обустройства необитаемого острова для Nintendo Switch, вышла как никогда вовремя. Из-за пандемии коронавируса многим пришлось отменить отпуска и другие запланированные мероприятия. Осталось только сидеть дома и скучать по временам, когда можно было встретиться с друзьями и коллегами вживую, а не в видеочате.

Трейлер игры Nintendo

К счастью, Animal Crossing позволяет не только выплачивать ипотеку рыбачить, ловить бабочек и наводить уют в доме, но и летать в гости к друзьям на соседние острова. Допустим, чтобы поболтать, поухаживать за цветами или помочь с постройкой поселения. Поэтому отмененные мероприятия теперь проводят именно здесь, в Animal Crossing.

Взять, к примеру, Шармину Ашу и Назмула Ахмеда, у которых на 12 апреля была запланирована свадьба. Из-за пандемии церемонию пришлось отложить. Но Ахмед кое-что придумал: на острове в игре он нарисовал свои инициалы и инициалы невесты, а также обустроил на пляже алтарь с дорожкой и факелами. Еще он заранее предупредил общих друзей о виртуальной церемонии. Все это происходило втайне от Аши.

Позже Ахмед позвал невесту на свой остров под предлогом пособирать ресурсы. По прибытии она увидела нарисованные на песке стрелочки, они-то и привели девушку к алтарю. Там ее ждали будущий муж и друзья. Ахмед разместил перед алтарем розы и свадебное платье для своей невесты. По словам Аши, церемония получилась просто чудесной!

А родители из Великобритании устроили для своей дочери вечеринку-сюрприз в Animal Crossing. И позвали ее друзей, чтобы все вместе смогли отпраздновать ее день рождения! Вот реакция дочери, когда она поняла, что вообще происходит:

Другой пример — пользовательница Reddit под ником Faichu. У нее отменили церемонию вручения дипломов. Поэтому Faichu провела свою — в Animal Crossing.

Но и это еще не все. Пары, которые из-за социальной изоляции не могут встретиться в реальной жизни, теперь устраивают свидания в Animal Crossing. Всегда ведь приятно погулять по райскому острову вдвоем!

Да и с друзьями у костра можно посидеть. Впрочем, многие осторожничают — и носят защитные маски даже в видеоигре.

Пересказал Максим Иванов