Что делать, если вы парикмахер на карантине? Муа-ха-ха, тренироваться на своем бойфренде!

У пользователя Reddit под ником poopballs_shitnutz есть подруга Хайди Ли из штата Джорджия. Она работает парикмахером, но прямо сейчас сидит на карантине со своим бойфрендом. Чтобы не растерять сноровку, нужно тренироваться, решила Ли. Но что делать, если рядом нет никого кроме твоего молодого человека? Конечно, тренироваться на нем!

Так бойфренд Ли стал принцессой Леей, Эми Уайнхаус, Синди Лу Ху из фильма «Гринч — похититель Рождества» и Джорджем Вашингтоном. Результаты этих экспериментов с прической poopballs_shitnutz опубликовал на reddit.

Оказалось, что одной прической дело не ограничилось. Ли устроила своему бойфренду фотосессию в образе принцессы Леи.