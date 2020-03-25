Игра Half-Life: Alyx настолько интерактивна, что учителя проводят там уроки по геометрии. И это все в VR!

Преподаватель из Сан-Диего Чарльз Кумбер провел для семиклассников урок по геометрии. Для этого ему понадобилась новая часть серии Half-Life — Half-Life: Alyx, в которую можно поиграть только в шлеме виртуальной реальности.

Charles Coomber

По уровням разбросано огромное количество интерактивных объектов. В первой же локации, к примеру, есть окно, на котором можно рисовать с помощью маркеров. Губка, чтобы стереть лишнее, там тоже есть.

Кумбер превратил это стекло в виртуальную доску. На ней он записывал уравнения и основные тезисы. В комментариях под записью урока отметили, что у преподавателя красивый и понятный почерк даже в VR — лучше, чем у многих в реальной жизни.

Но и это еще не все. В Half-Life: Alyx помимо стекол есть еще и пианино, на котором действительно можно играть музыку.