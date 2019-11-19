Valve анонсировала первую игру Half-Life за 12 лет. Для очков виртуальной реальности!

Компания Valve Corporation 21 ноября представит новую игру Half-Life: Alyx для очков виртуальной реальности. Сообщение о презентации появилось в официальном твиттере Valve. В компании не представили других подробностей. По информации PC Gamer, новая игра из серии Half-Life может выйти в марте 2020 года.

Источники Ars Technica утверждают, что игра будет предназначена только для очков виртуальной реальности (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality). По неподтвержденным данным, Valve хотела бы представить игру без использования VR, но решили все же сосредоточиться на виртуальной реальности.

Как допускает Ars Technica, в игре представят новую систему управления — перчатки Grabbity Gloves. По сообщению издания, они позволят игрокам волшебным образом управлять предметами, просто притягивая их в руки.

Главным персонажем Half-Life: Alyx, по неподтвержденной информации, станет Аликс Вэнс — один из главных персонажей Half-Life 2 и двух ее продолжений. Предположительно, действие игры будет разворачиваться в период между событиями первой и второй частей Half-Life.

19 ноября исполняется 21 год с момента выхода оригинального шутера Half-Life, выпущенного в 1998 году. Вторая часть серии вышла в ноябре 2004 года. Два продолжения Half-Life 2 вышли в 2006 и 2007 году. При этом Valve анонсировала, что в канун 2008 года выйдет третье продолжение, но этого так и не случилось.

Александр Бакланов