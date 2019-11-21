Valve показала первый трейлер новой Half-Life для шлемов виртуальной реальности

Студия Valve официально анонсировала новую игру серии Half-Life, которая получила название Half-Life: Alyx, и показала геймплейный трейлер игры.

Half-Life: Alyx Announcement Trailer Valve

Действие игры будет разворачиваться между событиями первой и второй Half-Life, а ее главной героиней станет Аликс Вэнс. По сюжету, она вместе со своим отцом возглавляет сопротивление против сил Альянса.

Игра будет предназначена только для шлемов виртуальной реальности — любых, поддерживающих SteamVR. Valve подчеркнула, что несмотря на это сам геймплей останется в целом таким же, как в предыдущих играх серии. Прохождение займет примерно 15 часов.

Релиз Half-Life: Alyx запланирован на март 2020 года. Уже сейчас доступен ее предзаказ.