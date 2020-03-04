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шапито

«Государствообразующие, вперед!» Только мемы — о поправках Путина в Конституцию

Источник: Meduza

Владимир Путин внес поправки в Конституцию. Там все очень интересно:

  • брак — это союз мужчины и женщины;
  • бог теперь закреплен в Конституции (кстати, какой именно бог?);
  • русский народ — государствообразующий (а что татары?);
  • историческую правду нужно защищать любой ценой;
  • дети — важнейшее достояние Российской Федерации;
  • все мы — преемники СССР!

Многим показалось, что этого мало. В конце концов, ну какая Конституция без упоминания пиццы с ананасами!

С этим разобрались. А что же с богом?

Но как быть с «государствообразующим народом»? Что, везде менять «русских» на «государствообразующих»?

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