Владимир Путин внес поправки в Конституцию. Там все очень интересно:

брак — это союз мужчины и женщины;

бог теперь закреплен в Конституции (кстати, какой именно бог?);

русский народ — государствообразующий (а что татары?);

историческую правду нужно защищать любой ценой;

дети — важнейшее достояние Российской Федерации;

все мы — преемники СССР!

Многим показалось, что этого мало. В конце концов, ну какая Конституция без упоминания пиццы с ананасами!

С этим разобрались. А что же с богом?

Но как быть с «государствообразующим народом»? Что, везде менять «русских» на «государствообразующих»?