шапито
«Государствообразующие, вперед!» Только мемы — о поправках Путина в Конституцию
Источник: Meduza
Владимир Путин внес поправки в Конституцию. Там все очень интересно:
- брак — это союз мужчины и женщины;
- бог теперь закреплен в Конституции (кстати, какой именно бог?);
- русский народ — государствообразующий (а что татары?);
- историческую правду нужно защищать любой ценой;
- дети — важнейшее достояние Российской Федерации;
- все мы — преемники СССР!
Многим показалось, что этого мало. В конце концов, ну какая Конституция без упоминания пиццы с ананасами!
С этим разобрались. А что же с богом?
Но как быть с «государствообразующим народом»? Что, везде менять «русских» на «государствообразующих»?