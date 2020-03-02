Эдуард Корниенко / Reuters / Scanpix / LETA

Масленица — это не только блины с икрой (или вареньем!). Но и россияне, которые каждый год находят, чем удивить. Например, в Ленинградской области праздничное чучело сожгли с помощью огнемета.

В Тверской области Масленицу отметили ничуть не хуже. Обошлись без огнеметов — чучело просто взорвали.

Но это еще что! В калужской деревне Никола-Ленивец сожгли мост высотой 20 метров и длиной 66 метров. Выглядело это как фестиваль «Burning Man» или кадры из «Безумного Макса».

Ну а в Москву на праздник вообще прилетели дементоры из «Гарри Поттера». Ладно, не прилетели — это всего лишь артисты на шестах. Они подсказывали посетителям дорогу в парке «Зарядье».

В Ставрополе тоже сожгли чучело Масленицы. Но это не главное — главное, что там был блинный слон. Его не сожгли и не взорвали. И даже не съели!

Из других блинных новостей: в Тюменской области после 14 лет усердных тренировок наконец перевернули трехметровый блин. С чем мы всех и поздравляем!