«Игра престолов» еще не закончилась, а Короля Ночи уже сожгли (в Липецкой области)

В археологическом парке «Аргамач» (Липецкая область) на Масленицу сожгли чучело Короля Ночи — предводителя армии мертвых из «Игры престолов». Фотографии сожжения выложили на форум «Пикабу» и сервис Imgur, где снимки заметили англоязычные пользователи.

Короля Ночи в «Аргамаче» сжигают с 2017 года. Но, как рассказал в своем ВК организатор праздника Павел Семенов, церемонией довольны не все.

«Больше всего за русские традиции переживают люди, делающие в пяти русских словах семь грамматических, две пунктуационные и одну смысловую ошибку. Ругаются, клянут, требуют запретить», — пожаловался Семенов.