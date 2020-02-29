В Приморье во время Масленицы в одном из сел на уличном экране показали порно. Возбуждено уголовное дело

В Приморском крае во время празднования Масленицы в селе Михайловка на экране, установленном на центральной площади, показали порно-видео.

Как заявило следственное управление СК по региону, «неизвестный злоумышленник незаконно получил доступ к компьютеру, имеющему выход на медиапанно». Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, предусматривающей наказание до шести лет лишения свободы.

Начальник отдела по культуре и молодежной политике Михайловского района Анна Рябенко сообщила «КП», что незаконная трансляция длилась не более 30 секунд, а потом ее отключили. В администрации Михайловского района пообещали, что «те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона».