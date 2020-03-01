В выходные в московском парке «Зарядье» около Кремля завершилась праздничная ярмарка в честь Масленицы.

По такому случаю организаторы весьма необычно украсили пространство у входа в парк: рядом с торговыми рядами выложили настоящие стога сена, вокруг которых на гибких шестах раскачивались акробаты в черных фраках и цилиндрах.

По задумке такое «театрально-цирковое шоу» должно было служить «живой навигацией»: артисты на шестах подсказывали посетителям, что и где происходит в парке.

На деле же все выглядело не столь радужно.

В соцсетях не поняли художественный замысел организаторов и принялись гадать, на что же это похоже. Многие решили, что это дементоры — злые существа из вселенной Гарри Поттера, высасывающие душу из всего живого. Другие фантазировали на тему картин «Грачи прилетели» и «Утро стрелецкой казни» или вспоминали фразу «Вдоль дороги мертвые с косами стоят» из фильма «Неуловимые мстители».

Кому-то акробаты напомнили сцены из «Безумного Макса». Некоторые представили бал у Сатаны.

Но ближе всех к истине, кажется, оказались те, кто вспомнил про Пугало-Репку из мультфильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок».

Ну правда же, похоже?