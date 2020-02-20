Владимиру Путину показали мем об отставке правительства. Он провел его фактчек

Владимир Путин дал интервью ТАСС о смене правительства. Но первым делом журналист Андрей Ванденко показал президенту мем. Путин не только прокомментировал его, но еще и провел фактчек (между прочим, это формат «Медузы»!).

Ванденко: Отставка правительства.

Путин: Да.

Ванденко: На эту тему много тоже в интернете шуток-прибауток. Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально теплой погоды в России распустилось правительство.

Путин: Ха-ха! Смешно.

Ванденко показывает Путину планшет с этим мемом. На картинке вместо правительства изображен парламент. Кроме того, в нижнюю часть картинки добавили скриншот с комментарием из «ВКонтакте»: «[Члены правительства] же теперь погибнут, их надо посадить». Ванденко не стал его зачитывать.

Путин: А чего это оно распустилось в парламенте, я не понимаю.

Ванденко: Ну, какую картинку нашли, видимо.

Путин: Интернет, знаете, это, конечно, интересная штука, но не всегда точная.

На этом обсуждение мема и закончилось. Полную версию интервью можно посмотреть ниже. А можно просто почитать наш кратчайший пересказ.

TASS

Путину уже не впервые показывают мемы. Например, в 2018 году во время прямой линии президенту на экран вывели картинку, где он стоит на бензоколонке, заправляет желтую Lada Kalina и причитает: «Ну и цены!» Путин тогда заявил, что уже видел этот мем, добавив, что Lada Kalina была хорошей машиной.

Телеканал Звезда