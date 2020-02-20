«Это не спецоперация, тандем не распался» Путин дал интервью ТАСС о смене правительства. Вот что он рассказал (очень коротко)

Кабинет Медведева немало сделал для нацпроектов, но я решил, что в правительство должны прийти люди «с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат». В значительной степени костяк остался. Я не стал заранее объявлять о смене правительства, иначе бы работа встала: «Как у нас говорили, ». Это не была спецоперация. Я знал об этом. Обсуждали отставку с Медведевым, у нас открытые, дружеские отношения, без секретов. Его не было поспешным. Да и зачем тянуть: Россия не Бельгия, чтобы оставаться . Тандем не распался, «как работали, так и работаем». На место Медведева мне предлагали четырех человек, но «Мишустина никто не называл, кроме меня». Он хороший практик, «добивается конкретного результата». Были несколько кандидатов, «когда я даже сомневался», но Михаил Владимирович доказывал и я с ним согласился, это его команда. Это грамотные люди, «полностью в материале», поэтому «никакого времени на раскачку» у них нет.

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Пересказал Александр Бакланов Фото в анонсе: ТАСС / Youtube