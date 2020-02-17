Голубь подружился с щенком чихуахуа. План на жизнь у них такой: валяться и обниматься

Хандрите из-за плохой погоды? Тогда взгляните на фотографии голубя по кличке Герман и его нового друга — щенка чихуахуа, которого зовут Ланди.

В январе 2020 года Ланди попал в общественную организацию американского города Рочестер (штат Нью-Йорк), занимающуюся спасением животных с врожденными отклонениями. У щенка не действуют задние лапки, но для голубя Германа это не имеет никакого значения. Он любит своего приятеля и так.

Фотографии обнимающихся Германа и Ланди опубликовали в фейсбуке питомника, принадлежащего организации. В комментариях многие позавидовали дружбе (а также досугу) голубя и маленького чихуахуа. Как говорится, заведите себе друга, с которым можно просто валяться — и все равно получать удовольствие!

Бонус! Видео с Ланди и Германом