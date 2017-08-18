шапито

Геккон в шапочке подружился с вооруженным хамелеоном

Meduza
09:27, 18 августа 2017

У художницы из Мичигана Эммы Уорд есть два питомца: хамелеон по кличке Оливия и геккон Стимпи (на самом деле у Эммы несколько гекконов, но Стимпи самый старший из них). Стимпи и Оливия неплохо ладят друг с другом:

Иногда Уорд устраивает своим питомцам фотосессии. Для Стимпи и его братьев она сделала шапочки:

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A post shared by Emma Ward (@emma_the_ward) on

А Оливии вручила игрушечное оружие:

A post shared by Emma Ward (@emma_the_ward) on

A post shared by Emma Ward (@emma_the_ward) on

Воинственный хамелеон так понравился подписчикам художницы, что они стали присылать ей рисунки с ним.

Как выяснилось, держать оружие в своих лапках могут не только хамелеоны, но и сахарный поссум — разновидность белки-летяги. Правда, выглядит он не так угрожающе, как Оливия.

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