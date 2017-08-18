Геккон в шапочке подружился с вооруженным хамелеоном

У художницы из Мичигана Эммы Уорд есть два питомца: хамелеон по кличке Оливия и геккон Стимпи (на самом деле у Эммы несколько гекконов, но Стимпи самый старший из них). Стимпи и Оливия неплохо ладят друг с другом:

Иногда Уорд устраивает своим питомцам фотосессии. Для Стимпи и его братьев она сделала шапочки:

A post shared by Emma Ward (@emma_the_ward) on Sep 15, 2016 at 4:07pm PDT

A post shared by Emma Ward (@emma_the_ward) on Dec 24, 2015 at 4:23pm PST

А Оливии вручила игрушечное оружие:

A post shared by Emma Ward (@emma_the_ward) on May 1, 2017 at 11:20am PDT

A post shared by Emma Ward (@emma_the_ward) on Nov 9, 2016 at 4:06pm PST

Воинственный хамелеон так понравился подписчикам художницы, что они стали присылать ей рисунки с ним.

A little chameleon adventurer. (Original reference photo by @Emma_The_Ward ) pic.twitter.com/5xzSisw85N — Stephanie Haught 🔮 (@smh1589) August 17, 2017

Как выяснилось, держать оружие в своих лапках могут не только хамелеоны, но и сахарный поссум — разновидность белки-летяги. Правда, выглядит он не так угрожающе, как Оливия.