Геккон в шапочке подружился с вооруженным хамелеоном
У художницы из Мичигана Эммы Уорд есть два питомца: хамелеон по кличке Оливия и геккон Стимпи (на самом деле у Эммы несколько гекконов, но Стимпи самый старший из них). Стимпи и Оливия неплохо ладят друг с другом:
Best siblings. #leopard #gecko #jackson #chameleon #lizard pic.twitter.com/rJZoLuQTjn— Emma Ward (@Emma_The_Ward) July 14, 2017
Иногда Уорд устраивает своим питомцам фотосессии. Для Стимпи и его братьев она сделала шапочки:
А Оливии вручила игрушечное оружие:
Воинственный хамелеон так понравился подписчикам художницы, что они стали присылать ей рисунки с ним.
A little chameleon adventurer. (Original reference photo by @Emma_The_Ward ) pic.twitter.com/5xzSisw85N— Stephanie Haught 🔮 (@smh1589) August 17, 2017
Had to do it! pic.twitter.com/rtlRSTSdyk— pupp3tStudios (@pupp3tStudios) August 17, 2017
Как выяснилось, держать оружие в своих лапках могут не только хамелеоны, но и сахарный поссум — разновидность белки-летяги. Правда, выглядит он не так угрожающе, как Оливия.
>>RT— むぎごはん飼育員＠SCP財団 (@SCP_DrMugimeshi) August 18, 2017
ライバル出現！？ pic.twitter.com/G9UaCNANZP