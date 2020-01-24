шапито
В тиндере — соблазняем, в инстаграме — выпендриваемся Гордон Рамзи, Анастасия Ивлеева и другие знаменитости показывают, как ведут себя в разных соцсетях (мы тоже!)
Источник: Meduza
Американская кантри-певица Долли Партон запустила флешмоб, в котором поучаствовали десятки знаменитостей — от звезды «Твин Пикса» Кайла Маклахлена до Майли Сайрус и Джессики Честейн. Вот в чем суть: нужно выложить коллаж из четырех фотографий, которые отражают то, как люди подают себя в разных соцсетях. Соцсети при этом могут быть абсолютно любые, но чаще всего участники флешмоба используют деловой LinkedIn, семейный фейсбук, позерский инстаграм и обольстительный тиндер.
Долли Партон
Гордон Рамзи
Кайл Маклахлен
Анастасия Ивлеева
Эллен Дедженерес
Иван Ургант
Майли Сайрус
Марк Руффало
Марта Стюарт
Терри Крюс
Донателла Версаче
Джессика Честейн
Конан ОʼБрайен
Мы тоже в деле. Вот «Медуза»!
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