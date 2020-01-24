Американская кантри-певица Долли Партон запустила флешмоб, в котором поучаствовали десятки знаменитостей — от звезды «Твин Пикса» Кайла Маклахлена до Майли Сайрус и Джессики Честейн. Вот в чем суть: нужно выложить коллаж из четырех фотографий, которые отражают то, как люди подают себя в разных соцсетях. Соцсети при этом могут быть абсолютно любые, но чаще всего участники флешмоба используют деловой LinkedIn, семейный фейсбук, позерский инстаграм и обольстительный тиндер.

Долли Партон

Гордон Рамзи

Кайл Маклахлен

Анастасия Ивлеева

Эллен Дедженерес

Иван Ургант

Майли Сайрус

Марк Руффало

Марта Стюарт

Терри Крюс

Донателла Версаче

Джессика Честейн

Конан ОʼБрайен

Мы тоже в деле. Вот «Медуза»!

Если не знали, это наши фирменные стикеры для телеграма. Добавить их к себе очень просто:

нужно перейти вот по этой ссылке (или добавить набор через наш телеграм-канал, если ссылка не работает);

(или добавить набор через наш телеграм-канал, если ссылка не работает); открыть телеграм и нажать кнопку «Добавить 11 стикеров»;

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Готово, вы великолепны!