Флешмоб в Китае: грызть лед на камеру

Пользователи соцсетей в Китае запустили новый флешмоб: они грызут лед на камеру. Чаще всего герои видео — молодые девушки; лед нередко имеет необычную форму и яркий цвет.

A post shared by @asmraddictss on Mar 15, 2018 at 8:59am PDT

Buzzfeed отмечает, что флешмоб начался в китайском приложении Kwai — оно позволяет загружать короткие видео с наложенными фильтрами и масками. В Kwai тысячи видео с хэштегом «ем лед»; но с чего начался флешмоб, неясно.

Копии роликов с девушками, жующими лед, загружают в инстаграм, в том числе в аккаунты, связанные с АСМР — феноменом, обозначающим приятные ощущения от, например, тихой речи или мягкого шуршания бумаги в руках. По всей видимости, звук хруста и есть одна из причин популярности таких видео.

A post shared by Iceeatingasmr (@iceeatingasmrr) on Mar 14, 2018 at 5:25pm PDT

A post shared by ❄️ ICE ASMR ❄️🔹 (@iceeeecraving) on Mar 15, 2018 at 9:53am PDT

A post shared by Ice eating Videos Daily (@iceeatings) on Mar 16, 2018 at 12:34am PDT

Многие ледяные фигуры, которые едят участницы флешмоба, сделаны из молока или шоколада. Внутри некоторых — жидкость.

A post shared by Satisfying Planet💫 (@ssatisfyingplanet) on Mar 16, 2018 at 1:47am PDT

A post shared by Ice Eating ASMR (@ice_eatingasmr) on Mar 16, 2018 at 2:51am PDT

A post shared by Iceeatingasmr (@iceeatingasmrr) on Mar 13, 2018 at 5:31pm PDT