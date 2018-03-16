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Флешмоб в Китае: грызть лед на камеру

Meduza
11:14, 16 марта 2018

Пользователи соцсетей в Китае запустили новый флешмоб: они грызут лед на камеру. Чаще всего герои видео — молодые девушки; лед нередко имеет необычную форму и яркий цвет.

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Buzzfeed отмечает, что флешмоб начался в китайском приложении Kwai — оно позволяет загружать короткие видео с наложенными фильтрами и масками. В Kwai тысячи видео с хэштегом «ем лед»; но с чего начался флешмоб, неясно.

Копии роликов с девушками, жующими лед, загружают в инстаграм, в том числе в аккаунты, связанные с АСМР — феноменом, обозначающим приятные ощущения от, например, тихой речи или мягкого шуршания бумаги в руках. По всей видимости, звук хруста и есть одна из причин популярности таких видео.

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Многие ледяные фигуры, которые едят участницы флешмоба, сделаны из молока или шоколада. Внутри некоторых — жидкость.

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