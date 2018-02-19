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Флешмоб в твиттере: самые нелепые позы, в которых спят домашние питомцы

Meduza
16:12, 19 февраля 2018

В Японии пользователи твиттера устроили флешмоб, в котором делятся фотографиями своих питомцев, засыпающих в очень странных позах, с необычным выражением мордочки или в непривычных местах. Название флешмоба можно перевести как «безумные позы, в которых засыпают животные». Помимо собак и кошек японцы выкладывают своих домашних попугаев, грызунов и даже ежей!

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