Флешмоб в твиттере: самые нелепые позы, в которых спят домашние питомцы
В Японии пользователи твиттера устроили флешмоб, в котором делятся фотографиями своих питомцев, засыпающих в очень странных позах, с необычным выражением мордочки или в непривычных местах. Название флешмоба можно перевести как «безумные позы, в которых засыпают животные». Помимо собак и кошек японцы выкладывают своих домашних попугаев, грызунов и даже ежей!
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— うどん (@udonko2015) February 9, 2018
これだ pic.twitter.com/iSciyPzL7e
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— ゆりあんぬたそ (@TORCHIChamo) February 10, 2018
五度見くらいした pic.twitter.com/Ti58FwcWPU
これしかねぇわ#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/7NZPMxj8jk— 鍋屋 (@Nabeyarou1129) February 10, 2018
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— ぷりゃ餅 (@touzoku_) February 10, 2018
半目で寝るな pic.twitter.com/TOsHyml5gu
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— よりお (@yorika720) February 10, 2018
寝顔です pic.twitter.com/s5eVWNTuHU
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— えんた (@wktkeveryday) February 10, 2018
母｢死んでるかと思った｣ pic.twitter.com/PHYvQu0Q5Z
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— あやの (@ayanon150) February 10, 2018
天からのお迎えが来ましたわ😇 pic.twitter.com/27on4dXz6C
うちの子ならこれかな #飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/75sjskk3Oc— 🤪ぶれあ🤪 (@itokawa03) February 10, 2018
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト pic.twitter.com/vCwv57ami6— そば (@ao_taliesin) February 11, 2018
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— 空峯 沙唯 (@xi193) February 10, 2018
ウロコは総じて心臓に悪い pic.twitter.com/mHN3TRFEVO
#飼い主の心臓に悪いペットの寝相コンテスト— 竜胆(さきんちょ) (@sk_rin__) February 10, 2018
朝起きて小屋見た時この状態で本当に動揺した… pic.twitter.com/RYnawI2Tbc