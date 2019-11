Многие родители любят подшучивать над своими детьми. Одни кидаются в них сыром, другие доводят до слез новостями о съеденных конфетах. В твиттере придумали новый способ разыграть ребенка — наврать ему о том, как выглядит какая-нибудь знаменитость. Участники этого флешмоба начинают свои сообщения с фразы «Скажу своим детям, что это…» («gonna tell my kids» или «telling my kids» на английском). К посту прикрепляют изображение или видео, которое не имеет прямого отношения к тому, о ком говорится в твите.

Как это выглядит:

Про фильмы и сериалы тоже немало шуток. В конце концов, о них ведь тоже придется рассказывать.