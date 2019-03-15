Новый флешмоб в соцсетях: ваш рост = статья УК РФ. Узнайте о своих «преступлениях»!

Пользователь твиттера exp_fld запустил дурацкий флешмоб: «Какой у вас рост, по такой статье вы и получаете срок». Участники флешмоба ищут в Уголовном кодексе статью, соответствующую их росту в сантиметрах, — и удивляются своим «преступлениям». Например:

За два дня твит exp_fld набрал больше тысячи комментариев. Кому-то досталось что-то скучное вроде кражи (статья 158 УК РФ), а кому-то — незаконное усыновление (статья 154 УК РФ).

Вслед за твиттером «свои» статьи УК РФ начали искать и в фейсбуке:

Если вам интересно, какая статья соответствует вашему росту, воспользуйтесь формой ниже:

Фото в анонсе: Екатерина Титова / Коммерсантъ