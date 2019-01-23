Как вы рисуете «икс»? Поучаствуйте в интерактивном эксперименте «Медузы»

Что это было?!

Пользовательница твиттера Smasey обнаружила, что существует целых восемь способов изобразить «икс» — в зависимости от порядка и направления, в котором рисуются части буквы. Вот они (смотрите на вектор цветных стрелок — их рисуют первыми):

До этого поста многие считали, что существует только один способ написания «Х» (тот, которым пользуются они!) — и сильно удивились, узнав, что другие делают это как-то иначе.

По комментариям к своему твиту Smasey предположила, что седьмой и восьмой варианты наиболее популярны в США, в то время как жители Великобритании чаще всего прибегают к пятому и шестому.

В редакции «Медузы» лидирует седьмой способ. Но нам интересно, что получится у вас!