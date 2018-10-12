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«Ихний кофей дуратский»: флешмоб — нужно одним твитом сообщить друзьям о своем похищении

Meduza
13:13, 12 октября 2018

Пользовательница твиттера, представляющаяся Миленой Митиной, перевела англоязычный твит о воображаемых похитителях, которые заставляют своего заложника вести соцсети — так, чтобы никто не догадался о похищении. В комментариях под постом предлагалось написать свой вариант завуалированной просьбы о помощи, который смогли бы расшифровать только друзья заложника. Вот что Митиной ответили русскоязычные пользователи.

Наша версия: «Что? Да!» — плохой заголовок 😨

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