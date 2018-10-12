Пользовательница твиттера, представляющаяся Миленой Митиной, перевела англоязычный твит о воображаемых похитителях, которые заставляют своего заложника вести соцсети — так, чтобы никто не догадался о похищении. В комментариях под постом предлагалось написать свой вариант завуалированной просьбы о помощи, который смогли бы расшифровать только друзья заложника. Вот что Митиной ответили русскоязычные пользователи.

Дорогой Сириус, у нас новый профессор Амбридж. Она такая же добрая, как твоя мама 😂😂 — NatalIna (@Natalia13719950) October 11, 2018

Ихний кофей дуратский — Елена СПб (@elena78rus) October 12, 2018

Не смогу сегодня с вами встретиться, у меня появился парень и у нас все хорошо. — девочка Ив (@devo4ka_eve) October 10, 2018

Мне не нужна сырная косичка к пиву, спасибо — 𝕿𝖆𝕶𝖆𝖘𝖚𝖌𝖎 𝖘𝖍𝖎𝖓𝖘𝕶𝖊 👹 (@SHINSKE__) October 12, 2018

«Отряд самоубийц» (2016). Моя оценка 10 из 10 ★★★★★★★★★★ — Веном Дед (@hlebmachine) October 12, 2018

фильмы марвел золото кинематографа — артём (@p3rsifal) October 12, 2018

Друзья, смотрите, сколько я заработал на бинарных опционах, и это только за сегодня! — we were super low (@ashtray_user) October 12, 2018

В Магните торты по акции — Серёга Б. (@sunnyknife) October 12, 2018

Если бы вы знали как изменилась Москва за время работы Сергея Собянина, теперь это комфортный европейский город, чистый и красивый. — Comme Glisteauve (@polosatyjmyx) October 12, 2018

ребят, моей зарплаты хватает на жизнь, люблю свою работу 💕 — ЁмкостьДляВина (@zlobezumie) October 11, 2018

Наконец-то у меня на обед одни овощи! Ненавижу мясо, я - сыроед. — #13 (@To4kaTire) October 10, 2018

Спартак чемпион — Пан Саксаул (@Le1ardo) October 10, 2018