«Ихний кофей дуратский»: флешмоб — нужно одним твитом сообщить друзьям о своем похищении
Пользовательница твиттера, представляющаяся Миленой Митиной, перевела англоязычный твит о воображаемых похитителях, которые заставляют своего заложника вести соцсети — так, чтобы никто не догадался о похищении. В комментариях под постом предлагалось написать свой вариант завуалированной просьбы о помощи, который смогли бы расшифровать только друзья заложника. Вот что Митиной ответили русскоязычные пользователи.
"разлюбил кота" https://t.co/wpLTiI7LBj— Султи (@sult) October 12, 2018
Дорогой Сириус, у нас новый профессор Амбридж. Она такая же добрая, как твоя мама 😂😂— NatalIna (@Natalia13719950) October 11, 2018
Ихний кофей дуратский— Елена СПб (@elena78rus) October 12, 2018
Не смогу сегодня с вами встретиться, у меня появился парень и у нас все хорошо.— девочка Ив (@devo4ka_eve) October 10, 2018
Мне не нужна сырная косичка к пиву, спасибо— 𝕿𝖆𝕶𝖆𝖘𝖚𝖌𝖎 𝖘𝖍𝖎𝖓𝖘𝕶𝖊 👹 (@SHINSKE__) October 12, 2018
«Отряд самоубийц» (2016). Моя оценка 10 из 10 ★★★★★★★★★★— Веном Дед (@hlebmachine) October 12, 2018
фильмы марвел золото кинематографа— артём (@p3rsifal) October 12, 2018
Друзья, смотрите, сколько я заработал на бинарных опционах, и это только за сегодня!— we were super low (@ashtray_user) October 12, 2018
В Магните торты по акции— Серёга Б. (@sunnyknife) October 12, 2018
Если бы вы знали как изменилась Москва за время работы Сергея Собянина, теперь это комфортный европейский город, чистый и красивый.— Comme Glisteauve (@polosatyjmyx) October 12, 2018
ребят, моей зарплаты хватает на жизнь, люблю свою работу 💕— ЁмкостьДляВина (@zlobezumie) October 11, 2018
Наконец-то у меня на обед одни овощи! Ненавижу мясо, я - сыроед.— #13 (@To4kaTire) October 10, 2018
Спартак чемпион— Пан Саксаул (@Le1ardo) October 10, 2018
Подала заявление на вступление в Яблоко.— Aнна Велликок (@annavellikok) October 12, 2018
По последнему опросу ФОМа они занимают второе место. Кстати, что такое выборка?