Телефон падает из рук и прилетает в руки: в твиттере устроили флешмоб по «Очень странным делам»
В начале апреля в социальных сетях начался флешмоб «Обратная сторона». Его участники записывают видео напротив зеркала под саундтрек из сериала «Очень странные дела». В какой-то момент человек роняет телефон, и тот оказывается на Обратной стороне, где снова появляется владелец и ловит его. По сюжету «Очень странных дел» Обратная сторона — это «темная» копия обычного мира, где обитают монстры.
the stranger things editors are shaking pic.twitter.com/MfUfxDPid3— lara (@ughmileven) April 6, 2018
On the next episode of stranger things... pic.twitter.com/2lwOdoupaU— Suketu Patel (@yungsuku) April 8, 2018
На ютьюбе есть несколько инструкций по созданию подобных роликов. Нужно снять два видео, замедлить, «отзеркалить» одно из них, а затем наложить эффекты, музыку, и склеить в один ролик (в iMovie или другом редакторе).
Однако среди пользователей нашлись те, кто решил не заморачиваться, — они просто роняют телефон.
the stranger things phone drop thing didn't work for me... pic.twitter.com/oymOVnSf9P— Rusty Cage (@Rusty_Cage) April 8, 2018