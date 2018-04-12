Телефон падает из рук и прилетает в руки: в твиттере устроили флешмоб по «Очень странным делам»

В начале апреля в социальных сетях начался флешмоб «Обратная сторона». Его участники записывают видео напротив зеркала под саундтрек из сериала «Очень странные дела». В какой-то момент человек роняет телефон, и тот оказывается на Обратной стороне, где снова появляется владелец и ловит его. По сюжету «Очень странных дел» Обратная сторона — это «темная» копия обычного мира, где обитают монстры.

the stranger things editors are shaking pic.twitter.com/MfUfxDPid3 — lara (@ughmileven) April 6, 2018

A post shared by Joe Di Donato (@beaherocosplay) on Apr 10, 2018 at 9:23pm PDT

A post shared by 𓅓 (@unamoscaparadaenlapared) on Apr 9, 2018 at 12:25am PDT

A post shared by AYLEEN SW (@ayleenmsw) on Apr 4, 2018 at 8:43pm PDT

On the next episode of stranger things... pic.twitter.com/2lwOdoupaU — Suketu Patel (@yungsuku) April 8, 2018

На ютьюбе есть несколько инструкций по созданию подобных роликов. Нужно снять два видео, замедлить, «отзеркалить» одно из них, а затем наложить эффекты, музыку, и склеить в один ролик (в iMovie или другом редакторе).

Однако среди пользователей нашлись те, кто решил не заморачиваться, — они просто роняют телефон.

the stranger things phone drop thing didn't work for me... pic.twitter.com/oymOVnSf9P — Rusty Cage (@Rusty_Cage) April 8, 2018