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Телефон падает из рук и прилетает в руки: в твиттере устроили флешмоб по «Очень странным делам»

Meduza
12:53, 12 апреля 2018

В начале апреля в социальных сетях начался флешмоб «Обратная сторона». Его участники записывают видео напротив зеркала под саундтрек из сериала «Очень странные дела». В какой-то момент человек роняет телефон, и тот оказывается на Обратной стороне, где снова появляется владелец и ловит его. По сюжету «Очень странных дел» Обратная сторона — это «темная» копия обычного мира, где обитают монстры.

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На ютьюбе есть несколько инструкций по созданию подобных роликов. Нужно снять два видео, замедлить, «отзеркалить» одно из них, а затем наложить эффекты, музыку, и склеить в один ролик (в iMovie или другом редакторе).

Однако среди пользователей нашлись те, кто решил не заморачиваться, — они просто роняют телефон.

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