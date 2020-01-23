Видеодизайнер «Медузы» Андрей Першин оживил настенные панно на улицах Ижевска — в том числе мозаику на здании «Удмуртэнерго» и рисунки на стенах бывшего «Детского мира» и центрального автовокзала.

«С Ижевском связана огромная часть моей жизни, — пояснил Першин. — Студентом я прожил тут пять лет. У меня в Ижевске много друзей, мы общаемся до сих пор. Именно здесь сформировалось мое сознание и мироощущение. Поэтому все города и страны я сравниваю с Ижевском. В общем, если Россия — это фильм, то Ижевск — лучшее место в зале кинотеатра».

Дизайнер ведет аккаунт в инстаграме с галереей живых фотографий. Там можно найти сделанный в 1965 году снимок Владимира Богданова с собакой, у которой весь нос в снегу.

Или анимированный полароидный снимок Андрея Тарковского.

Кроме того, Першин много путешествует по Латвии и России. Его особенно вдохновляют пейзажи российской средней полосы.

У Першина есть блог на ютьюбе, в котором он рассказывает о своих путешествиях по миру. Например, о поездке по Байкало-Амурской магистрали.

БАМ из окна поезда. 2 часть. Западный БАМ. Andrew Pershin