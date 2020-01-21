Тренер Леонид Слуцкий троллит Кокорина с Дзюбой, гипнотизирует спортсменов и постит двойников Поэтому у него лучший инстаграм о футболе

Два года подряд, в 2018-м и 2019-м, мы хвалили инстаграм Валерия Меладзе — называли его лучшим и даже великим. С тех пор аккаунт певца ничуть не сдулся: он все еще фотографируется с гигантскими бутылками вина, беседует с собаками и снимает «шоколадные рояльчики», сделанные в его честь.

Но в августе 2019-го у Меладзе появился серьезнейший конкурент — и это российский тренер Леонид Слуцкий. Его аккаунт полон шуток, самоиронии и троллинга футболистов. Следить за ним интересно даже тем, кто в принципе не интересуется спортом.

Слуцкий ходит на концерты — и не стесняется на них танцевать

Вот, к примеру, как тренер качался под песни Pink.

Постоянно постит чьих-то двойников

В том числе и своих собственных: «Не только у Васи и Леши [Березуцких] есть брат-близнец, да еще и при погонах».

Тренер «Рубина» не переживает из-за неудач

Более того, он легко превращает их в мемы. Ну упал и упал, бывает!

Слуцкий не изменяет привычкам

Что 10 лет назад ходил в фастфуд, что сейчас.

Из Слуцкого вышел бы неплохой рэпер

Тренер весьма аутентично звучит под бит «Кровостока». Странно, что у них до сих пор нет совместной песни!

Иногда в инстаграме Слуцкого бывает страшно

Но только если он показывает себя в образе клоуна Пеннивайза из «Оно».

Но в основном тут весело!

Особенно когда Слуцкий гипнотизирует футболистов Василия и Алексея Березуцких при помощи собаки. А потом заслуженно попадает в рубрику «Шапито».

Про работу тоже шутит — много

Разумеется, Слуцкий не оставил без внимания новости о своем переходе из «Витесса» в «Рубин» в декабре 2019 года: «Когда вернулся домой и уже десять дней без работы».

Его поздравления с Новым годом можно включать вместо обращения Путина

«Любите футбол, умейте смеяться над собой — и получайте положительные эмоции!»

Но самое главное — это хлесткие ответы Слуцкого

О том, что Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ:

Слуцкий: «Странно, но поздравляю!»

Дзюба: «Странно, что взяли вас в „Рубин“».

Слуцкий: «Я их отговаривал».

***

Евгений Савин: «Наконец-то я понял, почему я не заиграл в футбол. Меня тренировал рэпер».

Слуцкий: «Сава, я и не пытался тебя тренировать… Бесполезно».

***

Слуцкий — Савину: «Делаю первые шаги в соцсетях, главное, чтобы первые не стали последними — как у тебя в футболе».

***

О нападающем «Рубина» Иване Игнатьеве:

Фанат: «Леонид Викторович, сделайте из него машину».

Слуцкий: «„Оку“?»

***

Артем Дзюба: «Леонид Викторович, не забываем пить таблетки!»

Слуцкий: «Те, которые тебе не помогли, уже закончились».

***

Александр Кокорин: «Брат, настолько скучно у вас там?»

Слуцкий: «Саня, ну не так весело, конечно, как у тебя было в последнее время».

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