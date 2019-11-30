Леонид Слуцкий подал в отставку с поста тренера голландского «Витесса». Клуб проиграл четыре матча подряд

Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского футбольного клуба «Витесс».

В эфире телеканала Fox Sports Слуцкий заявил, что принял это решение после поражения «Витесса» в матче с «Херенвеном» (2:3). Это четвертый проигрыш клуба за четыре матча и в голландской высшей лиге.

«Впервые в моей карьере моя команда проигрывает пять матчей подряд. Я пытался исправить ситуацию, работал на пределе своих возможностей, но я должен думать не только о себе, но и о команде, болельщиках и игроках. Я не смог изменить положение, может, с этим справится кто-то другой, это не конец сезона», — сказал Слуцкий.

Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах заявил, что клуб пока не принял отставку Слуцкого.

Леонид Слуцкий начал работу с «Витессом» летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт. До этого он работал в английском «Халле», российских клубах ЦСКА, «Крылья Советов» и других, возглавлял сборную России.