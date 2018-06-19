«Очень поздно мы теперь на пенсию выходить будем»: что еще мог бы сказать Леонид Слуцкий, комментируя футбол

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий комментирует некоторые матчи чемпионата мира, проходящего в России. 17 июня, во время игры между сборными Германии и Мексики, Слуцкий неожиданно пошутил про оппозиционного политика Алексея Навального — бывший тренер услышал фразу «навальный футбол» от коллеги, журналиста Кирилла Дементьева, и задумчиво произнес: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть».

На следующий день Слуцкий вместе с Виктором Гусевым комментировал матч Тунис — Англия. На этот раз обошлось без шуток про Навального, поэтому зрители начали представлять, что еще мог бы сказать Слуцкий в ответ на невинную фразу Гусева. Получилось остросоциально: пенсионный возраст, друзья президента Владимира Путина и голодовка украинского режиссера Олега Сенцова.

Гусев: Пока Тунис без мяча.

Слуцкий: Как Сенцов без еды. — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) June 18, 2018

Гусев: Хватит выдумывать фейковые цитаты, дорогие друзья!

Слуцкий: Не такие дорогие как у Путина — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) June 18, 2018

Гусев: Очень поздно пошла передача на Кейна

Слуцкий: Очень поздно мы теперь на пенсию выходить будем — #Клюква (@Klyukvaofficial) June 18, 2018

Гусев: Пенальти,мне кажется, не было.

Слуцкий:Конечно,как и российских солдат на Украине. — Elshansky (@pezhnya) June 18, 2018

Гусев: замена в команде Туниса.

Слуцкий: а у нас 18 лет уже без замен — Паша Ники (@pasha_niki) 18 июня 2018 г.

гусев: долго выходит сборная англии из обороны

слуцкий: долго как ходорковский — Bruno Banani (@rodrigu_z) June 18, 2018

Гусев: Алли сегодня не может сделать сделать ни одной нормальной передачи.

Слуцкий: прямо как Юлия Навальная своему мужу. — Генрих Коталкин (@kotalkin) June 18, 2018

Гусев: Посмотрите, как мастерски Кейн ушёл от защитника!

Слуцкий: Почти как Сердюков от правосудия. — Palmiro (@Palmiro_12) 18 июня 2018 г.

Гусев: такое чувство, что от англии к нам приехали какие-то новички

Слуцкий: *ехидно хихикает — гиенна огненная (@aleshenka17) June 18, 2018

Гусев: Очень дорого обходятся ошибки в обороне сборной Туниса.

Слуцкий: Цены на бензин видел ? — Юрий (@bteMLqd3pfQpQZx) June 18, 2018

Гусев: Англичанин берёт игру на себя, но никто из соотечественников его не поддерживает.

Слуцкий: у нас тоже есть один, который давно взял игру на себя, хотя мало кто из соотечественников его поддерживает. — Паразитолог из Уфы (@parazitolog_ufa) June 18, 2018

Гусев: Футболисты вышли на игру с горящими глазами.

Слуцкий: Как Павленский на Лубянку! — Neurobalalaika (@neurobalalaika) June 18, 2018

Гусев: Точность передач сборной Англии выросла на 2%

Слуцкий: Как НДС — Лиза Ельцова (@LiEltsova) June 18, 2018