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«Очень поздно мы теперь на пенсию выходить будем»: что еще мог бы сказать Леонид Слуцкий, комментируя футбол

Meduza
10:17, 19 июня 2018

Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий комментирует некоторые матчи чемпионата мира, проходящего в России. 17 июня, во время игры между сборными Германии и Мексики, Слуцкий неожиданно пошутил про оппозиционного политика Алексея Навального — бывший тренер услышал фразу «навальный футбол» от коллеги, журналиста Кирилла Дементьева, и задумчиво произнес: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть».

На следующий день Слуцкий вместе с Виктором Гусевым комментировал матч Тунис — Англия. На этот раз обошлось без шуток про Навального, поэтому зрители начали представлять, что еще мог бы сказать Слуцкий в ответ на невинную фразу Гусева. Получилось остросоциально: пенсионный возраст, друзья президента Владимира Путина и голодовка украинского режиссера Олега Сенцова.

О чем мог бы сказать в эфире Леонид Слуцкий

Фото в анонсе: Richard Sellers / EMPICS Sport / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Richard Sellers / EMPICS Sport / Scanpix / LETA

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