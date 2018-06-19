«Очень поздно мы теперь на пенсию выходить будем»: что еще мог бы сказать Леонид Слуцкий, комментируя футбол
Бывший тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий комментирует некоторые матчи чемпионата мира, проходящего в России. 17 июня, во время игры между сборными Германии и Мексики, Слуцкий неожиданно пошутил про оппозиционного политика Алексея Навального — бывший тренер услышал фразу «навальный футбол» от коллеги, журналиста Кирилла Дементьева, и задумчиво произнес: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть».
На следующий день Слуцкий вместе с Виктором Гусевым комментировал матч Тунис — Англия. На этот раз обошлось без шуток про Навального, поэтому зрители начали представлять, что еще мог бы сказать Слуцкий в ответ на невинную фразу Гусева. Получилось остросоциально: пенсионный возраст, друзья президента Владимира Путина и голодовка украинского режиссера Олега Сенцова.
Гусев: Пока Тунис без мяча.— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) June 18, 2018
Слуцкий: Как Сенцов без еды.
Гусев: Хватит выдумывать фейковые цитаты, дорогие друзья!— Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) June 18, 2018
Слуцкий: Не такие дорогие как у Путина
Гусев: Очень поздно пошла передача на Кейна— #Клюква (@Klyukvaofficial) June 18, 2018
Слуцкий: Очень поздно мы теперь на пенсию выходить будем
Гусев: Пенальти,мне кажется, не было.— Elshansky (@pezhnya) June 18, 2018
Слуцкий:Конечно,как и российских солдат на Украине.
Гусев: замена в команде Туниса.— Паша Ники (@pasha_niki) 18 июня 2018 г.
Слуцкий: а у нас 18 лет уже без замен
гусев: долго выходит сборная англии из обороны— Bruno Banani (@rodrigu_z) June 18, 2018
слуцкий: долго как ходорковский
Гусев: Алли сегодня не может сделать сделать ни одной нормальной передачи.— Генрих Коталкин (@kotalkin) June 18, 2018
Слуцкий: прямо как Юлия Навальная своему мужу.
Гусев: Посмотрите, как мастерски Кейн ушёл от защитника!— Palmiro (@Palmiro_12) 18 июня 2018 г.
Слуцкий: Почти как Сердюков от правосудия.
Гусев: такое чувство, что от англии к нам приехали какие-то новички— гиенна огненная (@aleshenka17) June 18, 2018
Слуцкий: *ехидно хихикает
Гусев: Очень дорого обходятся ошибки в обороне сборной Туниса.— Юрий (@bteMLqd3pfQpQZx) June 18, 2018
Слуцкий: Цены на бензин видел ?
Гусев: Англичанин берёт игру на себя, но никто из соотечественников его не поддерживает.— Паразитолог из Уфы (@parazitolog_ufa) June 18, 2018
Слуцкий: у нас тоже есть один, который давно взял игру на себя, хотя мало кто из соотечественников его поддерживает.
Гусев: Футболисты вышли на игру с горящими глазами.— Neurobalalaika (@neurobalalaika) June 18, 2018
Слуцкий: Как Павленский на Лубянку!
Гусев: Точность передач сборной Англии выросла на 2%— Лиза Ельцова (@LiEltsova) June 18, 2018
Слуцкий: Как НДС
Гусев:Мошкары просто навалом— Сайдшоу Боб (@B2B_Jell) June 18, 2018
Слуцкий:😏😏😏
Эрнст:😱😱😱
Фото в анонсе: Richard Sellers / EMPICS Sport / Scanpix / LETA