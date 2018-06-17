На Первом канале произнесли фамилию Навальный. В самом неожиданном месте

Комментаторы Первого канала в ходе обсуждения матча чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики в прямом эфире назвали фамилию Навальный.

Рассуждая о ходе поединка, журналист Кирилл Дементьев сказал, что игрокам сборной Германии необходимо «показывать навальный футбол». В ответ его коллега, бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий пошутил: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть». В этот момент в эфире повисла неловкая пауза.

«Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть!» pic.twitter.com/B3VcJ3gOc4 — Anna Bo (@ann_bo_) June 17, 2018

Этот эпизод вызвал недоумение у многих зрителей. Как считается, журналистам нельзя упоминать оппозиционного политика в эфире федеральных каналов, либо можно рассказывать о Навальном только в негативном ключе.

Смешно, комментатор матча Германия - Мексика задался вопросом: Навальный играет в футбол? По-моему, это первое нейтральное упоминание Навального на первом канале за долгие годы. — Ivan Zhdanov (@IoannZH) June 17, 2018

По Первому каналу два комментатора матча Германия-Мексика рассуждают в прямом эфире, играет ли Навальный в футбол (что это было!?) — Pavel Pryanikov (@netovetz) June 17, 2018

Навальный футбол pic.twitter.com/gvL72hY5jN — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) June 17, 2018