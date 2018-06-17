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На Первом канале произнесли фамилию Навальный. В самом неожиданном месте

Иван Жданов
16:46, 17 июня 2018
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Комментаторы Первого канала в ходе обсуждения матча чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики в прямом эфире назвали фамилию Навальный.

Рассуждая о ходе поединка, журналист Кирилл Дементьев сказал, что игрокам сборной Германии необходимо «показывать навальный футбол». В ответ его коллега, бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий пошутил: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть». В этот момент в эфире повисла неловкая пауза.

Этот эпизод вызвал недоумение у многих зрителей. Как считается, журналистам нельзя упоминать оппозиционного политика в эфире федеральных каналов, либо можно рассказывать о Навальном только в негативном ключе.

Сборная Германии, являющаяся действующим чемпионом мира по футболу, проиграла команде Мексики со счетом 0:1.
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