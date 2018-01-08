«Погнал на сцену»: Валерий Меладзе ведет отличный инстаграм (без шуток!)

Во многих популярных пабликах в социальной сети «ВКонтакте» 7 января появился скриншот из инстаграма певца Валерия Меладзе с подписью «Можно ли любить Меладзе еще больше?». На фотографии певец держит две огромные бутылки вина; надпись под снимком гласит: «За здоровый образ жизни!!!! Фитнес 2018!!!!!!!!!!!».

Как оказалось, Меладзе зарегистрировался в инстаграме в конце ноября 2017 года. Певец ведет забавный аккаунт, в котором непринужденно рассказывает о гастролях и семье. За два месяца на аккаунт певца подписалось почти 50 тысяч человек. И это незаслуженно мало! Посмотрите сами:

Помимо рассказов о работе и гастролях Меладзе часто вспоминает о выпивке. Когда певец выиграл премию «Дорожного радио», он написал, что награду надо немедленно «обмыть».

Перед просмотром «Голубого огонька» Меладзе попросил подписчиков не забыть налить.

А первый пост в инстаграме певец начал и вовсе с тоста — «за открытие настоящего инстаграма».