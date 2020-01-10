Вратарь стал главной звездой матча НХЛ: он не только отражал броски, но и сам забил гол! Подобного не случалось шесть лет

Во время матча НХЛ между командами «Нэшвилл Предаторс» и «Чикаго Блэкхокс» произошло то, чего не случалось с октября 2013 года: вратарю удалось забить гол. Финн Пекка Ринне из «Нэшвилла» стал восьмым вратарем в истории лиги, забившим гол прямым броском.

SPORTSNET

До конца третьего периода оставалось чуть меньше 30 секунд, «Блэкхокс» проигрывали со счетом 2:4. Команда сняла вратаря, чтобы получить численное преимущество. Ринне завладел шайбой за своими воротами, совершил бросок через всю площадку — и попал!

В тот вечер финну удалось отразить 29 из 31 броска по воротам «Предаторс», его признали первой звездой матча. Вот что он сказал после игры: «Конечно, это мечта, ставшая явью. Не буду врать: я просто поднял руки и пытался вести себя спокойно — насколько это было возможно».

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Так выглядел предыдущий гол вратаря в НХЛ, забитый Майком Смитом из «Аризоны»:

Arizona Coyotes