Сборная Канады после победы на молодежном чемпионате мира Simon Hastegard / Bildbyran / Scanpix / LETA

Вечером 5 января сборная России по хоккею проиграла команде Канады в финале молодежного чемпионата мира со счетом 3:4. Но многие болельщики думали, что россияне победили — из-за того, что в это же самое время «Матч ТВ» показывал другой матч между этими же командами, сыгранный девять лет назад.

Путаница произошла из-за смены сетки вещания: на старте нынешнего турнира игры чемпионата показывал именно «Матч ТВ», там же должны были показать и решающие матчи турнира, но в итоге прямую трансляцию финала, проигранного сборной России, в прямом эфире показал «Первый канал».

Многие болельщики, не знавшие о переносе трансляции, во время финальной игры по привычке включили «Матч ТВ». Там в это время показывали архивную запись финала молодежного чемпионата мира 2011 года, который Россия выиграла у Канады 5:3. Досмотрев ее, болельщики начали поздравлять сборную с победой в соцсетях.

Среди тех, кто поверил, что сборная России стала чемпионом мира в 2020 году, оказались председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев и футболист Дмитрий Тарасов. Сборную в своем телеграме также поздравил канал «Москва 24».

«Матч ТВ» смог запутать даже хоккеиста «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, который играл против Канады в составе молодежной сборной в 2011 году. Как написала в инстаграме жена хоккеиста, он десять минут смотрел трансляцию, пока не увидел на площадке самого себя.