Россия проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады обыграла команду России в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу Канады.

Россия играла в финале молодежного ЧМ по хоккею впервые с 2016 года.

В матче за третье место, прошедшем ранее 5 января, Швеция обыграла Финляндию со счетом 3:2.

Сборная России не выигрывала молодежный чемпионат мира с 2011 года. Тогда российская команда победила Канаду со счетом 5:3, по ходу матча проигрывая 0:3. Все голы россияне забили в третьем периоде матча.

Сборная Канады в предыдущий раз становилась чемпионом в 2018 году.