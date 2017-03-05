Российский хоккеист «Тампы-Бэй» забросил решающий буллит, даже не бросив по воротам

Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий за команду «Тампа-Бэй Лайтнинг», забросил один из самых необычных буллитов в этом сезоне.

Основное время матча и овертайм в поединке между «Лайтнинг» и «Баффало Сейбрс» закончились со счетом 1:1, поэтому, чтобы выявить победителя, команды исполнили серию буллитов.

Кучеров бросал последним, хотя слово «бросал» тут неприменимо — он закатил шайбу в ворота, воспользовавшись тем, что вратарь «Сейбрс» повелся на его финты.

Lightning announcer gets excited over Kucherovʼs bold shootout winner SPORTSNETCANADA

Некоторые болельщики после матча подумали, что Кучеров в эпизоде с буллитом ошибся — шайба просто сошла у него с крюка и случайно залетела в ворота. Но одноклубники Кучерова уверены — он заранее хотел исполнить буллит таким образом.

«Он именно это и хотел сделать. На тренировках он часто так делает. Я думаю, многие так делают, но и представить себе нельзя, что кто-нибудь провернет такое во время матча НХЛ. Этот гол теперь навечно будет на Youtube», — рассказал сайту НХЛ игрок «Тампы» Тайлер Джонсон.

«Особенные игроки могут делать особенные вещи, — добавил тренер „Тампы-Бэй“ Джон Купер. — Но вот что я вам скажу: когда вы собираетесь такое провернуть, вам лучше забить. И он забил».