Самый сумасшедший хоккей года. «Питтсбург» против «Вашингтона», 8:7 Матч, во время которого было почти все

Ровно в середине сезона 2016/2017 в НХЛ состоялся матч, который будут помнить еще долгие годы. «Питтсбург Пингвинс» на своей площадке обыграли «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 8:7, забив шесть голов только во втором периоде, а решающую шайбу забросив в овертайме — «Кэпиталс» нашли в себе силы отыграться в концовке встречи и вытащить матч со счета 7:5.

Нынешний сезон в НХЛ один из самых странных. В нем уже случились разгромы со счетом 10:1 и 10:0, причем в обоих матчах участвовала команда «Монреаль Канадиэнс»: один раз в качестве тех, кто громит (в игре с «Колорадо»), другой раз — в качестве тех, кого громят (с «Коламбусом»). Но поединок «Питтсбурга» и «Вашингтона» будет похлеще метаморфоз «Монреаля».

«Питтсбург» и «Вашингтон» — главные соперники в Столичном дивизионе НХЛ. Их игры (особенно в плей-офф) — одно из лучших зрелищ для хоккейных болельщиков во всем мире. Противостояние лидеров «Вашингтона» и «Питтсбурга» Александра Овечкина и Сидни Кросби уже много лет повышает интерес к хоккею в целом. Достаточно вспомнить, что в 2009 году они выдали вот такой матч в плей-офф:

Dueling Hat Tricks NHL

К новой игре «Вашингтон» подошел в статусе лидера турнирной таблицы, «Питтсбург» — в качестве прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли. «Вашингтон» перед встречей выиграл девять матчей подряд, в том числе и у «Пингвинс» 11 января.

Максимально коротко о матче: «Вашингтон» выигрывал 3:0, потом проигрывал 3:5 и 5:7; Евгений Малкин из «Питтсбурга» сделал хет-трик, Сидни Кросби набрал четыре очка, в том числе отдал голевую передачу в овертайме; Овечкин отдал две передачи, но закончил матч с показателем полезности «-4»; обе команды забросили в большинстве, а «Вашингтон» — еще и в меньшинстве.

В общем, это надо видеть.

Washington Capitals vs Pittsburgh Penguins NHL Game Recap NHL Game Recaps

«Второй период (в котором „Питтсбург“ забросил шесть шайб — прим. „Медузы“) был одним из самых сумасшедших из тех, в которых мне приходилось участвовать. Я даже не знаю, как его оценить», — сказал после матча главный тренер победителей Майк Салливан.

Сама победа «Питтсбурга» несильно изменила положение дел в таблице: «Вашингтон» по-прежнему первый во всей лиге, «Питтсбург» — пятый. Нет сомнений, что обе команды выйдут в плей-офф и, скорее всего, снова там встретятся — либо в первом круге, либо во втором. 8:7 в середине чемпионата — отличный пролог к тому, что будет в семиматчевой серии между соперниками.