Нападающий забил гол в ворота головой. Но его не засчитали, потому что это хоккей

Нападающий хоккейного клуба «Оттава Сенаторз» Колин Уайт во время матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в регулярном чемпионате НХЛ забил чудо-гол. На последних минутах встречи 22-летний форвард забросил шайбу в ворота противника головой. Вот как это было:

GOTTA SEE IT: Colin White Head-Butts Puck Into Net For No-Goal Of The Year Candidate SPORTSNET

Судья матча отказался засчитать этот гол. Дело в том, что хоккейные правила разрешают засчитать гол, забитый головой, только в том случае, если это произошло непреднамеренно. Колин Уайт же намеренно кивнул головой, чтобы шайба попала в ворота.

В итоге матч завершился со счетом 5:3 в пользу «Тампы».