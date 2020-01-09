Великобританию сотрясает «Мегзит». 🇬🇧 Только мемы (королевские!) о принце Гарри и Меган Маркл, которые наконец решили съехать от бабушки

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и его жена Меган Маркл, отказались от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и всех сопутствующих привилегий. Они планируют самостоятельно себя обеспечивать и жить на два дома — в Великобритании и США, откуда родом Маркл.

С журналистами королевского пула, которые часто критиковали герцогиню-американку, Маркл и принц Гарри общаться больше не будут. По их мнению, входящие в пул таблоиды часто искажали информацию о них и занимались буллингом. Как передают все те же британские СМИ, герцог и герцогиня Сассекские приняли это решение, не посоветовавшись с Елизаветой II. По данным источников, королева «глубоко опечалена».

А вот пользователи соцсетей наоборот обрадовались и поддержали их. И уже даже запустили хэштег #Megxit — по аналогии с «Брекзитом».

А вот как принц Гарри и Меган Маркл покидали королевский дворец.

Прозвучали и такие предложения.

Страшно представить, что прямо сейчас творится в офисе сценаристов сериала «Корона», повествующего о правлении Елизаветы II. История Гарри и Меган — готовый сценарий нового сезона!

Но, если вдуматься, то и для «Игры престолов» история тоже вполне себе.

Словом, стриминговые сервисы и кинокомпании прямо сейчас должны сражаться за права на экранизацию!

Герцогу и герцогине уже предложили пожизненный запас бесплатного кофе. Осталось только переехать в Канаду.

Напоследок давайте пожелаем Гарри и Меган успехов в поиске новой работы. Пусть у них все сложится!

Фото в анонсе: Andy Rain / EPA / Scanpix / LETA