Британские СМИ: решение принца Гарри и его супруги отказаться от королевских привилегий расстроило Елизавету II

Принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили о планах отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и связанных с ним привилегий, не уведомив об этом Елизавету II, пишут британские СМИ.

Королева, по данным The Times, была «глубоко опечалена» тем фактом, что ее внук принял такое важное решение, не поставив ее в известность. The Daily Mail, в свою очередь, утверждает, что королева «была в ярости». BBC News пишет, что принц Гарри и его жена, сделав свое заявление, «причинили боль» всем членам королевской семьи, не уточняя, какой была реакция Елизаветы II.

Официально пресс-служба королевы Великобритании пока ограничилась кратким заявлением, опубликованным вечером 8 января. «Мы понимаем их желание найти другой подход, но это сложные вопросы, которые требуют времени», — говорится в заявлении от имени Елизаветы II.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вечером 8 января объявили, что планируют отказаться от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и связанных с ним привилегий, включая финансирование. Герцог и герцогиня Сассекские (такой титул принц Гарри и Меган получили после свадьбы) заявили, что собираются попеременно жить в Великобритании и Северной Америке и стремиться к финансовой независимости.

Осенью 2019 года принц Гарри и Меган Маркл объявили, что на шесть недель приостанавливают участие в официальных мероприятиях в качестве членов королевской семьи. Герцог и герцогиня Сассекские провели рождественские каникулы за пределами Великобритании, хотя, как отмечали британские СМИ, остальные близкие родственники королевы Елизаветы II встречали праздник вместе с ней в одном из ее поместий.