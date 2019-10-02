Меган Маркл подала в суд на Mail On Sunday за публикацию личного письма. Ее муж принц Гарри объявил войну таблоидам

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на газету Mail On Sunday (воскресное издание Daily Mail) и ее владельца Associated Newspapers за публикацию личной переписки. Речь идет о , которое Маркл написала своему отцу Томасу, — оно было опубликовано в феврале.

Принц Гарри в заявлении отметил, что его жена стала жертвой британских таблоидов. По словам герцога Сассекского, письмо было опубликовано, чтобы манипулировать читателем, а газета вырвала из контекста отдельные части документа.

Mail On Sunday категорически отвергла искажение смысла письма Меган Маркл.

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