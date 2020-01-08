Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от статуса высокопоставленных членов королевской семьи

Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри и его жена Меган Маркл объявили об отказе от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и полагающихся в связи с ним привилегий. Об этом они написали на официальной страничке в инстаграме.

Пара сообщила, что собирается создать «новую прогрессивную роль внутри института» монархии. Гарри и Меган отметили, что собираются попеременно жить в Великобритании и США и стремиться к финансовой независимости.

При этом пара подчеркнула, что продолжит оказывать «полноценную поддержку» королеве Елизавете II.