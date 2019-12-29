Cybertruck и автосвалка: пикап Илона Маска снялся в клипе Трэвиса Скотта

Американский рэпер Трэвис Скотт опубликовал клип на песню «Gang Gang» своего нового проекта Jackboys.

Действие видео, в котором присутствуют участники музыкального объединения Cactus Jack, разворачивается на автомобильной свалке. Другие кадры сняты на пустой стоянке — на них можно увидеть Cybertruck компании Tesla. Также в ролике демонстрируется квадроцикл Cyberquad и огнемет от The Boring Company Илона Маска.

GANG GANG — JACKBOYS: SHECK WES, DON TOLIVER, LUXURY TAX 50 & CACTUS JACK TravisScottVEVO

Футуристический пикап Cybertruck был презентован Илоном Маском в конце ноября в Лос-Анджелесе. Новый электрокар будет стоить от 40 тысяч долларов. Производство пикапа и квадроцикла Tesla начнется только в 2021 году.