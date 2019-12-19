В Химках заметили футуристический пикап Tesla Cybertruck — или по крайней мере что-то очень на него похожее. У пикапа номера Калужского региона, и это явно никакой не электромобиль, а просто самодельная реплика. Выглядит все равно впечатляюще: Cybertruck резко выделялся в потоке машин своим дизайном.

Фотографии копии знаменитого пикапа появились в местных СМИ и пабликах в ВК. Как выяснил TJournal, химкинский Cybertruck принадлежит авторам ютьюб-канала об автомобилях «Пушка гараж».

Блогеры подтвердили, что именно их работу заметили на дорогах в Химках. По их словам, основой для русской версии электропикапа стал ВАЗ 2109. Правда, есть и нюансы — кажется, дверей у машины просто нет и залезать приходится через багажник.

«Медуза» тоже попыталась построить собственный Cybertruck. Наша модель получилась самой экологичной. В основном потому, что мы слепили ее из пряничного теста. И уже все съели.

Meduza