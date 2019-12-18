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шапито
Мы сделали (а потом съели) Cybertruck из пряничного теста. Как тебе такое, Илон Маск?!
3 минуты
11:30, 18 декабря 2019
Новый суперпикап от Tesla — Cybertruck — обсуждают все.
Необычный внешний вид
электромобиля почти никого не оставляет равнодушным. Cybertruck даже
стал мемом
. Поэтому, когда мы в «Медузе» задумались о том, какой пряничный домик испечь к Новому году, сомнений не было — в виде Cybertruck. Вот, что у нас получилось. Спойлер: мы все съели, чтобы Илону Маску ничего не досталось. Рекомендуем повторить!
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