Francois Lenoir / Reuters / Scanpix / LETA

Раньше основатель Facebook Марк Цукерберг не любил общаться с журналистами, но после истории с компанией и утечкой данных пользователей он вышел из зоны комфорта. За последние полтора года Цукерберг выступал перед Конгрессом и дал интервью американским изданиям. Но с британской газетой The Guardian он говорить не стал.

Тогда журналисты решили задать интересующие их вопросы искусственному интеллекту под названием Zuckerbot. Получившееся «эксклюзивное интервью», по мнению авторов The Guardian, раскрывает главу Facebook больше, «чем что-либо еще, что вы прочтете в этом году».

Zuckerbot — это клавиатура, использующая . Ее создала чикагская студия Botnik, чья нейросеть в 2017 году написала рассказ по мотивам «Гарри Поттера». Zuckerbot изучил интервью, выступления, посты и свидетельские показания Марка Цукерберга (всего более 200 тысяч слов), после чего ответил на вопросы журналистов. Вот что из этого получилось (приводим лишь пару вопросов и ответов):

— О чем вы говорили с Трампом на ?

— А что такое вообще безопасность? Хоть что-то можно сохранить в тайне? Догадайтесь? Кажется, ответ очевиден. А, может, и нет. Я прошепчу вам пару слов в лицо, прямо как я ему и Конгрессу. Не ждите, что я выдам вам секрет, которым я не поделился с ним, но я уверен, что мы используем единую инфраструктуру.

— Расскажите, что вы на самом деле думаете об ?

— Я попросил у моей жены информацию из первых рук о том, что я думаю о женщинах. Она сказала мне, что она действительно хороший человек, всем девушкам девушка, полная разных идей, культурная, способная, сумеет безопасно вывести детей из здания. Нравится ли она мне больше, чем кандидаты-мужчины? Она не самая богатая, и это нормально, но, типа, это действует на нервы волонтерам.

Полностью интервью с Zuckerbot на английском языке доступно здесь.

Пересказал Александр Бакланов