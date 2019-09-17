ImageNet Roulette — это программа, в которой нейросеть навешивает на людей ярлыки. Результаты могут многих расстроить: например, Барака Обаму ImageNet Roulette приняла за карточного игрока, а актера Никиту Кукушкина — за скинхеда. Зато Влада Топалова программа записала в категорию «властных богачей».

Чтобы получить свой ярлык, надо загрузить фотографию на сайт проекта. Ее проанализирует искусственный интеллект и сделает выводы.

ImageNet Roulette — часть выставки, проходящей в Фонде Prada в Милане. Она посвящена истории обучения искусственного интеллекта с помощью фотографий. Программа призвана показать, насколько неточными и возмутительными могут быть выводы, сделанные нейросетями по одному снимку.