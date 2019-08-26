шапито
Вышла программа GauGAN от Nvidia, которая превращает грубые наброски в пейзажи с помощью нейросети. Посмотрите, как это работает
Источник: Meduza
Компания Nvidia выпустила в свободный доступ анонсированную в марте программу GauGAN. С помощью нейросетей она превращает грубые наброски в реалистичные изображения природных ландшафтов.
Программа работает очень просто: нужно лишь согласиться с правилами использования платформы (поставьте галку чуть ниже инструментария), выбрать, что хочется нарисовать (например, горы, лес, реку, море, песок или траву) и приблизительно расположить эти объекты на холсте. Все остальное нейросеть сделает за вас.
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