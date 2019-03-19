Исследователи из компании Nvidia показали программу под названием . Новая технология основана на нейросетях. Благодаря GauGAN рисовать пейзажи стало как никогда просто — приложение само превращает грубые наброски в реалистичные изображения.

NVIDIA

Пользователю нужно выбрать в меню, что именно он хочет нарисовать: скалу, водоем, небо, растение, дерево, дорогу или снег. После этого достаточно сделать легкий набросок — и нейросеть создаст из него полноценный пейзаж.

GauGAN учитывает всю картинку в целом. Например, если пользователь изобразил рядом с деревом реку, программа автоматически дорисует отражение этого дерева в водоеме. Если пользователь захочет вместо травы нарисовать снег (это делается в несколько кликов), нейросеть сделает небо более серым и мрачным, как это часто бывает зимой.

Разработчики сравнивают GauGAN с умной раскраской. По их замыслу, нейросеть упростит работу архитекторам и ландшафтным дизайнерам, которым часто приходится делать наброски своих будущих проектов.

Программы пока нет в свободном доступе, но посетители технологической выставки GPU Technology Conference 2019, которая прямо сейчас проходит в Калифорнии, уже могут потестировать GauGAN.