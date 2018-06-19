Nvidia научила искусственный интеллект делать из обычных видео замедленные
Исследователи из компании Nvidia, производителя одноименных видеокарт, разработали систему, которая использует алгоритмы машинного обучения, чтобы создавать замедленные видео из обычных роликов.
Как пишет Gizmodo, для создания «фальшивого» слоу-мо недостаточно просто поменять форму соседних «настоящих» кадров. Чтобы из фрагмента, снятого с частотой 30 кадров в секунду, сделать слоу-мо с частотой 240 кадров в секунду, системе приходится «дорисовывать» 210 промежуточных кадров. Программы, которые могут создавать качественное слоу-мо из обычных видео, пока работают слишком медленно.
Чтобы обучить свою систему создавать качественные замедленные видео, исследователи из Nvidia тренировали ее на 11 тысячах роликов, записанных со скоростью 240 кадров в секунду. Они признают, что камеры в современных телефонах тоже умеют снимать слоу-мо с такой скоростью, но считают, что их программа все равно полезна: пользователь может не тратить место в памяти устройства, снимая все видео в замедленном режиме, а «замедлять» нужные фрагменты в обычных роликах уже после окончания съемки.