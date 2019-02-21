Американский разработчик Филип Ван научил нейросети генерировать лица несуществующих людей, которые почти невозможно отличить от настоящих. Он попробовал повторить этот эксперимент с кошками — и провалился. Вместо реалистичных морд программа рисует жутких мохнатых уродов с расплющенными носами и лишними лапами (впрочем, иногда выходят и нормальные!). Созданные нейросетями кошки выглядят так, будто их изображали средневековые художники — у них животные тоже получались очень странными.

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