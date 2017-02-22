Эта нейросеть нарисует кошку по вашему наброску. Получится ужасно

Разработчик Кристофер Гессе создал онлайн-сервис, который с помощью машинного обучения может «дорисовывать» наброски, состоящие из нескольких линий, до цветных фотографий.

На сайте Гессе представлено четыре нейросети, обученных на четырех типах объектов — зданиях, сумках, обуви и кошках. Первые три не так интересны, а вот кошки — другое дело!

Пользователю предлагается нарисовать в левом окне кошку, нажать «process» и посмотреть, как нейросеть попытается «дорисовать» иллюстрацию. В качестве примера по умолчанию предлагается такая красивая пара:

Но у вас, скорее всего, получится монстр. Редакция «Медузы» попыталась нарисовать кошек, и вот что вышло:

А вот что нейросеть делает с легендарным рисунком Владимира Путина «Кошка, вид сзади»:

По мотивам рисунков, которые получаются у нейросети, уже создали два набора стикеров для Telegram: первый и второй.

А теперь попробуйте нарисовать кошку.