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Девочка не знала, как нарисовать кошку, и просто обвела ее. Теперь это мем про неудачные попытки что-нибудь скопировать

Meduza
15:55, 28 августа 2018

Пользовательница твиттера @anxwz выложила фотографии девочки, которая рисует кошку. По всей видимости, у нее не получалось изобразить животное, и она решила обвести питомца. Вышло не очень.

Пользователи Reddit превратили фотографии девочки в мем, иллюстрирующий попытки разных компаний скопировать чужие сервисы.

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