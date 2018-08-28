шапито
Девочка не знала, как нарисовать кошку, и просто обвела ее. Теперь это мем про неудачные попытки что-нибудь скопировать
Пользовательница твиттера @anxwz выложила фотографии девочки, которая рисует кошку. По всей видимости, у нее не получалось изобразить животное, и она решила обвести питомца. Вышло не очень.
August 26, 2018
Пользователи Reddit превратили фотографии девочки в мем, иллюстрирующий попытки разных компаний скопировать чужие сервисы.
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